مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء متحف تراثى لمقتنيات المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس، ووافق أعضاء المجلس على انعقاد المؤتمر الدولى الثالث لكلية الألسن فى الفترة من 29-30 أبريل 2024، والمنتدى الدولى الأول لشباب الباحثين فى الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2024م، وذلك بقاعة المؤتمرات.

ووافق أعضاء المجلس على إنشاء متحف تراثى لمقتنيات محافظة الأقصر وتشكيل لجنة لدراسة آليات تنفيذ المقترح، حيث يأتي المتحف بعنوان " الأقصر عبر العصور " ويعرض المتحف التراث الغنى للأقصر من خلال عرض مجموعة متنوعة من المقتنيات التى سوف يتم إهدائها من قبل المجتمع المحلى والتى تشكل جزءاً من التراث الثقافى لمحافظة الأقصر، كما وافق أعضاء المجلس على تنفيذ مبادرة على مستوى كليات الجامعة لقياس البصمة الكربونية البيئية لكل كلية؛ وذلك فى ظل سعى الجامعة لبيئة خضراء مستدامة تنفيذاً لخطة مصر 2030، وذلك باستخدام أجهزة قياس الانبعاثات وغازات التلوث الموجودة بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار.

وكان قد شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ختام فعاليات الأسبوع البيئي الرابع للجامعة؛ تحت شعار " بناء مستقبل أخضر مستدام في الجمهورية الجديدة" والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف وتنسيق الدكتورة شيماء عبدالستار مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة والتنمية المستدامة ومنسق الأسبوع البيئي، وكرم رئيس الجامعة القائمين علي الأسبوع البيئي، مشيراً إلى أن الأسبوع البيئي الرابع للجامعة تضمن العديد من الفعاليات المتميزة؛ منها ورشة عمل المشروع البحثي Unigreen للتعريف الطلاب بالمشروع وكيفية الاستفادة منه، كما تضمن حفلة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني برعاية مركز التطوير المهني بالجامعة حيث سلم فيها رئيس الجامعة شهادات الكورسات الخاصة بمركز التطوير المهني لعدد من الطلاب وخريجي المركز، كما نظمت الجامعة قافلة طبية شاملة في فكل التخصصات بساحة الشيخ الطيب بالقرنة.