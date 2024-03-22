كليات الأقصر وأسرة طلاب من أجل مصر ينظمون حفلات إفطار جماعي في رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وقيادات الجامعة، فى حفل الإفطار الجماعى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الآثار، وشهد الإفطار حوارا بين رئيس الجامعة والطلاب، استمع خلاله الدكتور حمدى محمد حسين، لاقتراحاتهم ومدى رضاهم عن الخدمات التى تقدم إليهم بالجامعة والمدن الجامعية.

وقال رئيس جامعة الأقصر، خلال حفل الإفطار الجماعى بالكلية، أن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة طلابًا وأعضاء هيئة تدريس وقيادة، مما يسهم فى التواصل المستمر كأسرة واحدة فى جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، حفل الإفطار الجماعى فى رحاب كلية الفنون الجميلة، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، وأقيم حفل الإفطار الجماعى بإشراف تنفيذى من الدكتور محمود علام رائد الأسرة بالجامعة، وأعقب حفل الإفطار الجماعى، سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأشاد الدكتور حمدى محمد حسين، بتنظيم الإفطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة، مؤكداً دعم الجامعة لأنشطة الأسرة فى كل المجالات، وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأسرة طلاب من أجل مصر بهذا الشهر المبارك واحتفالا بالعاشر من رمضان، مضيفاً أن إقامة الإفطار الجماعى يعمل على تعزيز أواصر الألفة وبث روح المحبة بين طلاب الجامعة، وتأكيدا للقيم الجامعية فى العمل كعائلة واحدة، كما أشاد سيادته بالسلوك الرائع وحسن التنظيم فى حفل الإفطار.



إفطار أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر



الإفطار السنوى لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر



جانب من إفطار أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر



حضور رئيس جامعة الأقصر لإفطار طلاب من أجل مصر