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لجنة التحقيق الروسية تعلن ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115 قتيلا

السبت، 23 مارس 2024 12:02 م
لجنة التحقيق الروسية تعلن ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115 قتيلا هجوم موسكو
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 115 قتيلا.

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.

وقالت وكالة "تاس الروسية" نقلا عن الخدمة الصحفية للكرملين، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين شاركوا في الهجوم.







لجنة التحقيق الروسية

هجوم موسكو

موسكو

روسيا

هجوم روسيا

عدد ضحايا هجوم موسكو




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