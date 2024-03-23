قسم طبقك لـ 3 أجزاء للحفاظ على صحتك فى رمضان.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

وجه المعهد القومى للتغذية عددا من النصائح الخاصة بالحفاظ على الصحى طوال شهر رمضان، وكان من أبرزها أن يتم تقسيم الطبق الرئيسى فى وجبة الإفطار إلى 3 أجزاء، بحيث يكون كالاتي :

1- نصف الطبق من خضروات السلطة والخضار المطهي و إبدأ بتناوله أولا.

2- ربع الطبق من البروتينات الحيوانية (لحم، دجاج، سمك) او النباتية (لوبيا، فاصوليا بيضاء، فول، عدس) وتناوله بعد الخضار.

3- الربع الاخير من النشويات المعقدة مثل الأرز أو الخبز الأسمر أو الفريك أو البطاطس أو المكرونة وتناوله في أخر الوجبة.

وتراعى هذه التقسيمة، أن يضم الطبق الرئيسي فى وجبة الافطار 25% من الحبوب الكاملة، مثل الارز والخبز الأسمر، بالإضافة إلى 50% من الخضروات والفواكه، و25% للبروتينات والدهون "اللحوم والأسماك، الدجاج، البيض، الحليب والزبادى، والأجبان.