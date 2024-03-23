قتيلان فى اشتباكات مع قوات الأمن الهندية بولاية تشهاتيسجاره

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم /السبت/ أن شخصين اثنين لقيا حتفهما إثر اندلاع مواجهات مع قوات الأمن فى مقاطعة "بيجابور" بولاية "تشهاتيسجاره".

ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها "إن الاشتباكات اندلعت عندما شن فريق من قوات الأمن عملية ضد المتمردين فى المنطقة، الذين قاموا بإطلاق النار على القوات، ما دفعها إلى الرد عليهم"، مشيرة إلى أنه تم العثور على أسلحة فى موقع الاشتباكات.



ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.