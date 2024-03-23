فتح تشيد بالجهود الكبيرة لمصر من أجل وقف سفك دماء الفلسطينيين

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أشاد ياسر أبو سيدو نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح بالجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتوضيح آثار العدوان الإسرائيلي ووقف سفك دماء الشعب الفلسطيني .

وقال أبو سيدو - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم السب، إن " زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للمرة الرابعة حتى الآن إلى المنطقة تدل على أن العالم يشاهد تلك المجازر التي ترتكبها إسرائيل ولكن على العالم أيضا أن يقف ضد هذا الإرهاب في حق شعبنا الفلسطيني، أننا سنواجه هذا العدوان بكل ما نملك ولكن على العالم الحر أن يقف بجانبنا ضد تلك المجازر المستمرة على شعبنا".

وأوضح، أن زيارة جوتيريش إلى معبر رفح اليوم تفضح الأقاويل الإسرائيلية والأمريكية وتؤكد أن المعبر مفتوح لكل من يريد أن يقدم مساعدة للضحايا في قطاع غزة ولكن من يقف في وجه هذه المساعدات هى إسرائيل التي تعرقل دخول المساعدات وتقصفها وتمنع وصولها إلى مراكز التوزيع.

وقال إن هناك 17 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية و6 ملايين فلسطيني تحت الحصار العسكري، ولكننا مستمرون في صمودنا حتى يتضح الحق لأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه.