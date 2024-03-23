غدا.. انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الأحد الموافق 24 مارس 2024، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مادة التربية الدينية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان يتم فى أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر مارس 2024، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة، لافتة إلى أن الامتحان يوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجه الأول للمادة.

وأشارت المديرية إلى أن الامتحان يتم فى جزء من الحصة ولا يتم إجرائه فى الحصة الأولى أو الأخيرة، بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلًا للعملية التعليمية.

وفيما يلي جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

أولًا: جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي.



-الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادتي الكمبيوتر والتربية المهنية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة الكيمياء.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة الفلسفة.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة التاريخ.

-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الأحياء.

-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-الإثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الجغرافيا.

ثانيًا: جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصف الثاني الثانوي.

-الأحد 24 مارس 2024: امتحان التربية الدينية للشعبة العلمية والأدبية.

-الاثنين 25 مارس 2024: امتحان المواطنة للشعبة العلمية والأدبية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان الكمبيوتر للشعبة العلمية والأدبية.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان التربية المهنية للشعبة العلمية والأدبية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العلمية والأدبية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية والأدبية.

-الاثنين 1 أبريل 2024: امتحان الأحياء للشعبة العلمية، وامتحان الفلسفة المنطق للشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان الجبر وحساب المثلثات للشعبة العلمية والأدبية.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية والأدبية.

-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

-الاثنين 8 أبريل 2024: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.