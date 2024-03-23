عبد الحليم علام يدلى بصوته بانتخابات المحامين فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أدلى عبد الحليم علام نقيب المحامين والمرشح لذات المنصب منذ قليل، بصوته في انتخابات نقابة المحامين التي تجرى اليوم، وذلك بلجنة المنشية، بمجمع محاكم محمد كريم بمحافظة الإسكندرية، وشهدت اللجان الانتخابية في الإسكندرية، في محاكم الإسكندرية، توافد أعضاء نقابة المحامين للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس.

ويوجد بنقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، 44 لجنة اقتراع موزعين على 15 مركزا انتخابيا، لاستقبال أعضائها المقيدين بكشوف الناخبين، لاختيار النقيب العام، و3 مرشحين للإدارات القانونية، و25 عضوا من جميع محاكم الاستئناف بالمحافظات.

وتتمركز مراكز الاقتراع في الإسكندرية داخل "نادي المحامين، وغرفة المحامين بالمحكمة البحرية، ومجمع محاكم المنشية في الدور الأول، ومقر الخدمات النقابية في المنشية، ومقر الخدمات النقابية في محرم بك، وغرفة المحامين في الطابقبن الأول والثالث بمحكمة محرم بك، ونادي المحامين في محطة الرمل، وغرفة المحامين في المحكمة الكلية، ومقر النقابة في الدخيلة، والطابقبن الأرضي والثاني في محكمة الدخيلة، ومقر محكمة برج العرب الجزئية.

ويخوض انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام 15 مرشحا وهم كلٍ من: أسامة فتحي، وأسعد هيكل، وأشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، وحماد عبد الله، وخالد حافظ، ودعاء العجوز، وسامح عاشور، وطارق جلال، وعبد الحليم علام، وفرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، ونبيل عبد السلام، ونبيل فزيع، لاختيار أحدهم.

فيما يخوض 115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحا على مقعد محكمة استئناف طنطا، و16 مرشحا على مقعد محكمة استئناف الإسكندرية، و21 مرشحا على مقعد محكمة استئناف المنصورة، و10 مرشحين على مقعد محكمة استئناف الإسماعيلية، و18 مرشحا على مقعد محكمة استئناف بنى سويف، و17 مرشحا على مقعد محكمة استئناف أسيوط، و7مرشحين على مقعد محكمة استئناف قنا.

يتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.



عبد الحليم علام أمام لجان الانتخابات في الاسكندرية



عبد الحليم علام أمام لجان الانتخابات للإدلاء بصوته بالإسكندرية



عبد الحليم علام نقيب المحامين أثناء لقائه باليوم السابع



عبد الحليم علام نقيب المحامين يدلي بصوته في الانتخابات بالإسكندرية



عبد الحليم علام يدلي بصوته داخل لجنة المنشية بالإسكندرية