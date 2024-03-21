أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3100 جنيه للجرام من عيار 21

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 90 جنيها لكافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية ليسجل الذهب مستوى تاريخي جديد فوق 2200 دولار في البورصة العالمية مما كان له أثر على حركة الذهب في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد وذلك بعد تراجع كبير في مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، حيث قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة والإشارة إلى توقعات بخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب في المقابل ليسجل مستويات قياسية.



شهدت أسعار الذهب المحلي ارتفاع اليوم الخميس لتتبع الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي اليوم التي سجلت مستوى تاريخي جديد، ويلاحظ أن تحركات سعر الذهب في مصر معتدلة بدون تحركات عنيفة الأمر الذي يدل على استقرار السوق واختفاء المضاربات السعرية خلال الفترة الحالية.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي فوق منطقة المستوى 2200 دولار للأونصة وذلك بعد أن ارتفع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة، الصعود الأخير لسعر الذهب دفعه إلى اختراق عدد من المستويات الهامة التي توفر لها زخم صاعد قوي على المدى القصير.



لكن هناك تشبع حالي في الشراء على مؤشرات الزخم على المستويات الزمنية المختلفة، الامر الذي قد يدفع الذهب إلى التراجع أو الدخول في تصحيح بشكل عرضي، وفي هذه الحالة تكون المستهدفات عند 2185 دولار ثم 2160 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استقرار سعر الذهب المحلي فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21 ساعد أسعار الذهب إلى الارتفاع اليوم إلى المستوى 3080 جنيه للجرام في محاولة للوصول إلى المستوى 3100 جنيه ثم المستدف عند 3150 جنيه للجرام.



الجدير بالذكر ان استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي حالياً يساهم بشكل كبير في الحد من فرص ارتفاع سعر الذهب وزيد من فرص التذبذب.