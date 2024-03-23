ساب تشجيع الأهلى من 2018 وشجع ليفربول.. سامح شقيق أحمد وعمرو سعد يرتدى سكارف الريدز

كتب : محمد فهيم عبد الغفار

نشر العالم الفيزيائى سامح سعد صورة له وهو يرتدى كوفية وقبعة عليها شعار نادى ليفربول الإنجليزي، والمحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح.





منشور سامح سعد

وقال سامح سعد، شقيق الفنان عمرو سعد، والمطرب أحمد سعد، معلقا على منشوره عبر فيس بوك، إنه من الآن أصبح مشجعا لنادي ليفربول، وليس مشجعا للنادي الأهلى.

وتصدر اسم الدكتور سامح سعد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد ظهور شقيقه المطرب أحمد سعد في أحد البرامج التلفزيونية، ووصفه بعبارات اعتبرها رواد السوشيال ميديا غير موفقة.