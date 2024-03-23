اليوم السابع
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ساب تشجيع الأهلى من 2018 وشجع ليفربول.. سامح شقيق أحمد وعمرو سعد يرتدى سكارف الريدز

السبت، 23 مارس 2024 01:40 ص
ساب تشجيع الأهلى من 2018 وشجع ليفربول.. سامح شقيق أحمد وعمرو سعد يرتدى سكارف الريدز سامح سعد
كتب : محمد فهيم عبد الغفار

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نشر العالم الفيزيائى سامح سعد صورة له وهو يرتدى كوفية وقبعة عليها شعار نادى ليفربول الإنجليزي، والمحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح.


منشور سامح سعد
منشور سامح سعد

وقال سامح سعد، شقيق الفنان عمرو سعد، والمطرب أحمد سعد، معلقا على منشوره عبر فيس بوك، إنه من الآن أصبح مشجعا لنادي ليفربول، وليس مشجعا للنادي الأهلى.

 

وتصدر اسم الدكتور سامح سعد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد ظهور شقيقه المطرب أحمد سعد في أحد البرامج التلفزيونية، ووصفه بعبارات اعتبرها رواد السوشيال ميديا غير موفقة.
 
 
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وحصل الدكتور سامح سعد عالم الفيزياء، علي البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، ولديه في الوقت الحالي معمل من أهم معامل العالم في الولايات المتحدة.
 
والتحق الدكتور سامح سعد بكلية الطب جامعة كاليفورنيا ، وكذلك عضوية اللجنة القومية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية منذ 2018، وفي جامعة واشنطن سانت لويس الأمريكية، عمل كباحث بقسم علوم الأعصاب بكلية الطب، ذلك بجانب التحاقه كذلك بجامعة أستون البريطانية، كأستاذ زائر بكلية العلوم الطبية والصحية 
 
وفي تصريحات تلفزيونية ، كشف المطرب عمرو سعد أن شقيقه الدكتور العالم سامح سعد تلقي طلبا من الدكتور أحمد زويل للعمل معه في مصر، وتابع: "بعد ما كان عنده كل المعامل دي نزل مصر قال أخدم بلدي".
 
وأضاف سعد : بعد سنوات من عمل الدكتور سامح سعد في مصر ذهب للعمل  بمستشفى 57357 لسرطان الأطفال، مقررًا استكمال باقي حياته داخل جمهورية مصر العربية.
 
ويعمل العالم سامح سعد حاليا رئيساً لوحدة أبحاث بيولوجيا الأورام بمستشفى سرطان الأطفال 57357، ويعد من مؤسسي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وحاز على منصب المدير المؤسس لمركز دراسات الشيخوخة بالمدينة.

 







سامح سعد

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