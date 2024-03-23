ريجيم الفاكهة لإنقاص وزنك فى 3 أيام.. اعرف إيجابياته وسلبياته

كتبت إيناس البنا

ريجيم الفواكه من الطرق السريعة لإنقاص الوزن فى 72 ساعة أو 3 أيام، فالفواكه معروفة بمجموعة من الفوائد الصحية، بدءًا من العناصر الغذائية الأساسية وحتى خصائص الترطيب ومع ذلك، مثل أي دايت من المهم الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات قبل البدء في اتباع ريجيم الفواكه، وفقا لموقع onlymyhealth

إيجابيات ريجيم الفواكه



1. غني بالمغذيات

الفواكه هي كنز الطبيعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، من خلال استهلاك مجموعة متنوعة من الفواكه، فإنك تزود جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للصحة والعافية المثالية.

2. الترطيب

تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الماء، مما يساهم في تلبية احتياجاتك اليومية من الماء. يعد البقاء رطبًا أمرًا حيويًا للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم ودعم وظائف الأعضاء.

3. إزالة السموم

غالبًا ما يروج المدافعون عن حمية الفاكهة لقدرتها على تطهير الجسم وتخليصه من السموم، ففي حين أن العلم وراء الأنظمة الغذائية لإزالة السموم هو موضع نقاش، إلا أن محتوى الماء والألياف في الفاكهة يمكن أن يدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

4. فقدان الوزن

تتميز الفواكه بشكل عام بأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد. يساعد محتوى الألياف على تعزيز الشعور بالامتلاء، مما قد يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية.

سلبيات رجيم الفاكهة لمدة 72 ساعة

1. عدم توازن المغذيات

في حين أن الفواكه توفر عددًا كبيرًا من الفيتامينات والمعادن، إلا أنها تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية مثل البروتين والدهون الصحية، هذه المغذيات الكبيرة ضرورية لإصلاح العضلات، وإنتاج الهرمونات، والصحة العامة، الاعتماد فقط على الفواكه لفترة طويلة قد يؤدي إلى اختلال توازن العناصر الغذائية.

2. الجوع المحتمل

على الرغم من محتواها من الألياف، إلا أن الأنظمة الغذائية القائمة على الفاكهة قد لا تبقيك مشبعًا لفترات طويلة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام، مما ينفي أي فوائد لفقدان الوزن.

3. ارتفاع نسبة السكر في الدم

تحتوي بعض الفواكه على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم يتبعه انخفاض، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والرغبة في تناول المزيد من الأطعمة السكرية، مما يؤدي إلى دورة من مستويات الطاقة غير المستقرة.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي

الفواكه غنية بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي. ومع ذلك، فإن استهلاك كميات كبيرة من الألياف، خاصة إذا لم تكن معتادًا عليها، يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وغيرها من الاضطرابات الهضمية.