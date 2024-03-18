لو عايز تخس فى رمضان.. المشى أفضل تمرين لإنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

يحاول معظم الأشخاص إنقاص الوزن في شهر رمضان، حيث إنه فرصة للتوقف عن تناول الطعام ويمكن اختيار وجبات صحية على الإفطار والسحور ورغم أنه من المعروف أن النظام الغذائي له تأثير أكبر على فقدان الوزن، فمن المهم أيضًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبحسب الخبراء يعد المشي أحد أسهل أشكال التمارين الرياضية ويمكن لأي شخص تقريبًا القيام به وهو أفضل أشكال التمارين لفقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف يساعد المشي في إنقاص الوزن؟

يعتبر المشي نشاطًا منخفض التأثير ويقلل الضغط على المفاصل، ما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من مشاكل في المفاصل وهذا يقلل من خطر الإصابات المرتبطة بالتمارين الرياضية.

المشي متاح للجميع ولا يتطلب أي معدات أو مكان خاص، ويمكن أن يقوم بها أشخاص من جميع مستويات اللياقة البدنية والحالات الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعلها شكلاً شاملاً من التمارين لفقدان الوزن وهذا يعني أن المزيد من الأشخاص يمكنهم الالتزام بروتين التمارين المنتظم دون عوائق التكلفة أو المعدات.

ويمكن تعديل شدة المشي بسهولة لتتناسب مع مستوى اللياقة البدنية للشخص سواء كان الأمر يتعلق بزيادة السرعة أو إضافة منحدرات أو أي متطلبات خاصة أخرى، يمكن أن تساعدك هذه التعديلات على مواصلة رحلة فقدان الوزن دون الحاجة إلى تغيير كامل في روتين التمرين.

ويساعد المشي، خاصة بسرعة معينة، على نقل الجسم إلى وضع حرق الدهون يستخدم هذا الدهون في المقام الأول كمصدر للطاقة، مما يساعد على فقدان الوزن بشكل فعال. وينطبق هذا بشكل خاص على المشي لفترة أطول بكثافة معتدلة، حيث يكون لدى الجسم الوقت الكافي للانتقال إلى الدهون كمصدر أساسي للطاقة.

يؤدي المشي بانتظام إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي أو الحرق، مما يحسن قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

يساعد هذا التمثيل الغذائي المتزايد في فقدان الوزن والحفاظ عليه بشكل أكثر فعالية، حيث يصبح الجسم أكثر مهارة في استخدام الطعام للحصول على الطاقة.

وأثبتت الأبحاث أن المشي يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق. تعد الصحة العقلية جزءًا مهمًا من فقدان الوزن، حيث يمكن أن يؤدي التوتر والضيق العاطفي إلى الأكل العاطفي وزيادة الوزن في النهاية.

النوم الجيد مهم لفقدان الوزن، ويساعد المشي على تحسين أنماط النوم عن طريق تقليل التوتر وإرهاق الجسم بطريقة جيدة كما يدعم تحسين النوم فقدان الوزن عن طريق تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الجوع والشبع.

إحدى الفوائد الرئيسية للمشي هو أنه يمكن دمجه بسهولة في حياتك اليومية يمكن أن تساعدك التمارين البدنية المنتظمة على إنقاص الوزن والحفاظ عليه أيضًا.