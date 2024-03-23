رئيس حى الدقى يتفقد انتظام العمل بمواقف السرفيس والتزام السائقين بالتعريفة

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رجال المرور وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على مواقف سيارات السرفيس؛ لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

وفي هذا الإطار، شن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي حملة على موقف كوبري الخشب في شارع التحرير وكذا موقف ناهيا بشارع السودان؛ لمتابعة انتظام خدمة السرفيس مع الالتزام بالرسوم المقرره وتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق.

والتقى رئيس الحي عددًا من السائقين، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة واستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار اليوم.