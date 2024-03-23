رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير بالمنطقة الحرة الصناعية

كتب ـ أحمد حسن

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية، أعمال التطوير ورفع كفاءة (الطرق - مبنى الحماية المدنية – الجمارك – السور - الزراعة) بالمنطقة الحرة العامة الصناعية بدمياط الجديدة، شرق الميناء.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن ذلك يأتي لدعم الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة الصناعية، والتى تعد محورا استثماريا وتنمويا متعدد الكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة التى تبلغ مساحتها 190 فدانا على شاطئ البحر المتوسط.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة لمبنى الجمارك بالمنطقة الحرة، وجارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبنى وحدة المطافى لتوفير أوجه الدعم والخدمات.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على جهاز الإشراف والشركة المنفذة، ضرورة تكثيف وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق والمداخل بالمنطقة الحرة، والالتزام بالمواصفات وجودة تنفيذ الأعمال والبرنامج الزمنى .