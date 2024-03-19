مواجهة موجة الطقس السىء ورفع آثار الأمطار بمدينة دمياط الجديدة

دمياط - معتز الشربينى

وجه الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة للجنة الطوارىء والكوارث بمواجهة موجة الطقس السىء التى شهدتها المدينة فى ساعة مبكرة اليوم.

وذلك برفع آثار الأمطار من الشوارع تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على إدارة التنمية وأعضاء اللجنة والادارات المعنية.

تم الإنتشار السريع للأفراد والمعدات وسيارات شفط المياه للتعامل الفورى مع تلك الآثار خلال الساعات الماضية بجانب المرور على روافع الصرف الصحي للتاكد من عملها بكامل طاقتها لاستيعاب كميات مياه الامطار واستمرار درجات الاستعداد وحالة الطوارىء على مدار الساعة لمواجهة أى تداعيات محتملة حفاظا على انتظام حركة السير و الحالة المرورية وعدم تأثر المواطنين أو اى من الخدمات بالمدينة.

تأتى هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس أشرف فتحى مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث.