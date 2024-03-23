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توافد المحامين على اللجان الانتخابية لاختيار النقيب فى الإسكندرية

السبت، 23 مارس 2024 10:14 ص
توافد المحامين على اللجان الانتخابية لاختيار النقيب فى الإسكندرية فتح اللجان وتوافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
الاسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت اللجان الانتخابية في محاكم الإسكندرية، بدء توافد أعضاء نقابة المحامين للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس .

ويوجد بنقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، 44 لجنة اقتراع موزعة على 15 مركزا انتخابيا؛ لاستقبال أعضائها المقيدين بكشوف الناخبين،لاختيار النقيب العام، و3 مرشحين للإدارات القانونية، و25 عضوا من جميع محاكم الاستئناف بالمحافظات.

وتتمركز مراكز الاقتراع في الإسكندرية داخل "نادي المحامين، وغرفة المحامين بالمحكمة البحرية، ومجمع محاكم المنشية في الدور الأول، ومقر الخدمات النقابية في المنشية، ومقر الخدمات النقابية في محرم بك، وغرفة المحامين في الطابقبن الأول والثالث بمحكمة محرم بك، ونادي المحامين في محطة الرمل، وغرفة المحامين في المحكمة الكلية، ومقر النقابة في الدخيلة، والطابقبن الأرضي والثاني في محكمة الدخيلة، ومقر محكمة برج العرب الجزئية.

ويخوض انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام 15 مرشحا وهم كلٍ من: أسامة فتحي، وأسعد هيكل، وأشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، وحماد عبد الله، وخالد حافظ، ودعاء العجوز، وسامح عاشور، وطارق جلال، وعبد الحليم علام، وفرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، ونبيل عبد السلام، ونبيل فزيع، لاختيار أحدهم.

فيما يخوض 115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحا على مقعد محكمة استئناف طنطا، و16 مرشحا على مقعد محكمة استئناف الإسكندرية، و21 مرشحا على مقعد محكمة استئناف المنصورة، و10 مرشحين على مقعد محكمة استئناف الإسماعيلية، و18 مرشحا على مقعد محكمة استئناف بنى سويف، و17 مرشحا على مقعد محكمة استئناف أسيوط، و7مرشحين على مقعد محكمة استئناف قنا.

توافد المحامين أمام لجان الانتخابات بالإسكندرية
توافد المحامين أمام لجان الانتخابات بالإسكندرية

 

توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالإسكندرية
توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالإسكندرية

 

فتح اللجان وتوافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
فتح اللجان وتوافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات


 







أخبار الإسكندرية

انتخابات المحامين

لجان انتخابات المحامين

محاكم الإسكندرية

توافد انتخابات المحامين

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