تناول التوت الصحي والمفيد لتعزيز طاقتك في رمضان

كتبت مروة محمود الياس

التوت الصحي والمفيد أحد أهم أنواع الفواكه جميلة الطعم ولذيذه المذاق، فوائدها لا حصر لها،في هذه الثمرات الصغيرة توفر الكثير من الفوائد والفيتامينات والعناصر للجسم كما أنها تحتوي على نسبة عالية من العناصر ومضادات الأكسدة بشكل كبير لذا يعد من أهم أنواع الفواكه الصديقة للبشرة وللجسم والمعدة

وفقا للتقرير نشر في موقع ريل سامبل المعني بصحة الإنسان وتغذيته، فإن التوت يحتوي على نسبة عالية من المركبات النباتية، والكثير من الأحماض وكلها من مضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات في الجسم كما أنها تقاوم فكره تأكسد الخلايا في أنحاء الجسم كافه مما يجعل الجسم نشط قوي ونظر ولا يشعر بالخمول بعد تناول وجبه الافطار في رمضان

تابع التقرير موضحا أن التوت من الفواكه الهامة جدا في شهر رمضان لأنها غنية بالألياف التي تعزز من الشعور بالشبع وتعزيز حركات الأمعاء ، كما انها تعمل على تعزيز التمثيل الغذائي الأمثل لباقي عناصر الطعام بعد الافطار، فضلا عن أنها تقاوم فكرة الإمساك وتعزز من سيولة البراز.

هذه الألياف التي يحتوي عليها التوت تساعد على تغذية وتعزيز عمل بكتيريا الأمعاء ، مما يجعل المعدة تعمل بشكل سليم، يحتوي التوت على نسبه عالية جدا من الفيتامينات فهو يعزز من قوة الجسم ودفاعه ضد الأمراض والمشكلات الصحية، فضلا عن أنه يعزز من نمو الجسم الصحي وأيضا يعزز المناعة ضد المرض والعدوى خاصة خلال فصل الربيع وفي شهر رمضان الفضيل



ينصح بتناول حفنه من التوت بعد تناول الإفطار لأنه يعزز من الطاقة والنشاط، يقلل من الشعور بالإجهاد العام كما أن سكرياته الطبيعية الصحية تمد بالطاقه وتشعرك بالقوة وسلامة الأعصاب والقدره على بذل الجهد، لذا احرص على تناوله