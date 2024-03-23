بسبب "مطار بيروت".. شكوى عاجلة من لبنان ضد إسرائيل فى مجلس الأمن

إيمان حنا

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها أن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك سوف تتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية، عبر التشويش على أنظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، منذ بدء الحرب على غزة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأفادت الخارجية اللبنانية، بأن هذه الشكوى جاءت استكمالاً لحملة توثيق الخروق والانتهاكات الإسرائيلية، وسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقاً، إذ يستنكر لبنان هذه الأعمال الإسرائيلية التي تتسم بالتهور الموصوف وتبعاتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني، كما على حياة آلاف الركاب المدنيين يومياً، في خرق فاضح للقوانين والأنظمة التي ترعاها منظمة الطيران المدني الدولي ICAO واتحاد النقل الجوي الدولي IATA، كما اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في مدينة شيكاغو الأميركية عام 1944، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني».

وفي يناير الماضي، تعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار بيروت لهجوم سيبراني، وتداولت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر رسالة مناهضة لحزب الله على الشاشات في مبنى المطار.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، قُتل حوالى 323 شخصًا في لبنان، بحسب فرانس برس.