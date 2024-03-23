اليوم السابع
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بدء عمليات تبريد حريق مركب الدقى منعا لتجدد اشتعال النيران

السبت، 23 مارس 2024 05:59 م
بدء عمليات تبريد حريق مركب الدقى منعا لتجدد اشتعال النيران الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأ رجال الحماية المدنية فى إجراء عمليات التبريد لحريق اندلع داخل مركب نيلى بكورنيش النيل بمنطقة الدقى منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق نشب فى مركب فى الدقى دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة ،بلاغاً بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل في الدقى وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتم الدفع بسيارتى إطفاء ولانش تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


 







امن الجيزة

حريق مركب

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الدقى




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