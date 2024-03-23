اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند وبوتان توقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات فى مختلف المجالات

السبت، 23 مارس 2024 05:00 ص
الهند وبوتان توقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات فى مختلف المجالات الهند - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند ومملكة بوتان وقعتا على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات في مختلف المجالات، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى" لبوتان حاليا وتستغرق يومين .

وذكرت الوزارة - في بيان - أن مذكرات التفاهم تتضمن إقامة خطوط للسكك الحديدية بين البلدين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الهندي ونظيره البوتانى تشيرينج توبجاى شهدا تبادل العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بشأن الطاقة وإمداد البترول وتسهيل التجارة والفضاء والتواصل الرقمي والزراعة وسلامة الغذاء والشباب والرياضة ودعم الروابط الشعبية ومجالات أخرى".

وأضاف البيان "أن رئيسى وزراء البلدين أكدا خلال اجتماعهما التزامهما بالعمل من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين، وأنهما أجريا مباحثات بشأن جوانب متعددة للعلاقات الثنائية ودعم التعاون فى قطاعات الطاقة والزراعة والتبادل الشبابي والبيئة والسياحة والغابات".

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند وبوتان تدعمان شراكة راسخة تقوم على أساس من الثقة المتبادلة والتفاهم والنوايا الحسنة ، مشيرا إلى أن رئيسى وزراء البلدين استعرضا العلاقات الثنائية وأكدا إلتزامهما بتعزيز الشراكة بين البلدين فى المجالات المتعددة.







اخبار الهند

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بوتان

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نيودلهى




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