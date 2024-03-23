اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 10:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق عقار مدينة نصر

السبت، 23 مارس 2024 09:44 م
المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق عقار مدينة نصر حريق .. ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق اندلع داخل جراج سيارات أسفل عقار سكنى بميدان الواحة بمنطقة زهراء مدينة نصر، كما التهمت النيران شقتين ومنور للعقار.

ومن المقرر انتقال المعمل الجنائي لموقع الحريق للكشف عن الخسائر والأسباب النهائية التى أدت الي اندلاع النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من الطابق الأرضى وشقق لعقار سكنى فى مدينة زهراء مدينة نصر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى

 


 







امن القاهرة

اخبار الحوادث

حريق عقار

مدينة نصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة