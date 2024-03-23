المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق عقار مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق اندلع داخل جراج سيارات أسفل عقار سكنى بميدان الواحة بمنطقة زهراء مدينة نصر، كما التهمت النيران شقتين ومنور للعقار.

ومن المقرر انتقال المعمل الجنائي لموقع الحريق للكشف عن الخسائر والأسباب النهائية التى أدت الي اندلاع النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من الطابق الأرضى وشقق لعقار سكنى فى مدينة زهراء مدينة نصر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى



