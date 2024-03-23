العليا للانتخابات التونسية تتلقى 260 ترشحا لعضوية المجلس الوطنى للجهات والاقاليم

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم /السبت/ أنها تلقت 260 ترشحا لعضوية المجلس الوطنى للجهات والأقاليم.



وقال الناطق الرسمى باسم الهيئة محمد التليلى المنصرى ـ فى تصريح لوكالة الانباء التونسية ـ إن من بين الترشيحات 242 مرشحالمجلس الجهات و 18 مرشحا من مجلس الأقاليم .

وأوضح أن عملية البت فى الترشيحات مازالت متواصلة، مضيفا أنه مبدئيا جرى رفض 3 ترشيحات عن مجلس الجهات، مشيرا الى أنه سيتم غدا الإعلان عن القائمة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت مؤخرا أن انتخابات المجلس الوطنى للجهات والاقاليم (الغرفة النيابية الثانية) ستجرى يوم 27 مارس الجارى وسيتم الاعلان عن نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات.