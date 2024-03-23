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الصحة: مد العمل لفترة مسائية بمبادرة "فحص المقبلين على الزواج" خلال رمضان

السبت، 23 مارس 2024 10:20 ص
الصحة: مد العمل لفترة مسائية بمبادرة "فحص المقبلين على الزواج" خلال رمضان وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد العمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 10.30 مساءً.

ونوه «عبدالغفار» مجددًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج، بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :


‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

 







الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج




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