الخارجية السعودية: المملكة تستنكر الهجوم الإرهابى المسلح بالقرب من موسكو

كتبت ـ إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، والذي تسبب في مقتل 115 شخصا حتى الآن .

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم، مؤكدة أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين. وفق بيان للوزارة .

ومن جانبها، أدانت تونس والمغرب بشدة الهجوم الإرهابى الجبان، الذى وقع الجمعة فى العاصمة الروسية (موسكو)؛ وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وأكدت تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة في هذا المصاب الجلل ، ونبذها لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربةً عن أصدق تعازيها وأحر مشاعر المواساة لروسيا حكومة وشعبا ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.