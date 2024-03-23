الخارجية الروسية تشكر جوتيريش على تعديل تصريحه حول الهجوم الإرهابى

وكالات

أعربت ممثلة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتعديل موقفه من الهجوم الإرهابى بضواحي موسكو وإبداء موقف واضح يدين ما حدث.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلجرام": "نشكر الأمين العام للأمم المتحدة على التعديل السريع وصياغة موقف واضح!".

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إنه يدين "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز "كروكس سيتى هول" التجارى بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وصرحت زاخاروفا في وقت سابق أن بيان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، والذي قال فيه إنه "حزين" لما حدث في المركز التجاري، لا تتطابق مع ما حدث، حيث أن لقطات الهجوم الإرهابي الدموي لا تثير " حزن"، بل رعب وصدمة.

وتعرض مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو مساء الجمعة لهجوم إرهابي.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.