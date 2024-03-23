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الإمارات: 16 فريق عمل لمواجهة منخفض جوى فى عجمان

السبت، 23 مارس 2024 02:07 م
الإمارات: 16 فريق عمل لمواجهة منخفض جوى فى عجمان المنخفض الجوى بعجمان
كتبت ـ إيمان حنا

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بالإمارات عن جهوزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي الذى يضرب عجمان ويستمر حتى 26 مارس الجاري، حيث شكلت الدائرة 16 فريق عمل موزعين على كل مناطق الإمارة، كما وفرت 4 مضخات متنقلة و70 مضخة ثابتة للتعامل الفوري في حالة سقوط الأمطار.

وأوضحت الدائرة أن فرق العمل والطوارئ والفرق الميدانية أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع الحالات المتوقعة في حالة حدوث المنخفض، حيث يجري الآن المتابعة الآنية لحالة الطقس، لرفع درجة الاستعداد القصوى.

وأكدت أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، وتستقبل عبر الرقم الساخن 80070 الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

وأوضحت الدائرة أنها ستعمل على توجيه جميع المكاتب الاستشارية العاملة بإمارة عجمان، للعمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.







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