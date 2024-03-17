اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في العاصمة الصومالية

الأحد، 17 مارس 2024 02:00 ص
الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في العاصمة الصومالية الجيش الصومالى
أ ش أ

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أدانت دولة الإمارات بشدة، السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين .
 
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي .
 
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للصومال حكومة وشعبا، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا الهجوم الإرهابي، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.






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