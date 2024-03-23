الإمارات: سنظل داعماً أساسياً لمواجهة تحدى ندرة المياه

إيمان حنا

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أن بلاده ستظل بالتعاون مع شركائها داعماً أساسياً لمواجهة تحدى ندرة المياه وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع، وخاصة الفئات الأكثر تضرراً.

وقال بن زايد، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "في اليوم العالمي للمياه، نؤكد التزامنا بمواصلة السعي في التصدي لتحديات ندرة المياه. ستظل الإمارات بالتعاون مع شركائها داعماً أساسياً لمواجهة هذا التحدي وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع، وخاصة الفئات الأكثر تضرراً".

وأضاف: "التعاون الدولى فى مجال المياه هو تعاون من أجل التنمية والسلام والمستقبل الأفضل للأجيال المقبلة".