وزير خارجية الإمارات يبحث مع مسئولة أممية الأوضاع الإنسانية فى غزة

أبوظبى (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيغريد كاج، الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة وسبل زيادة تدفق المساعدات الإغاثية دون عوائق بما يلبى احتياجات المدنيين فى القطاع.

واستعرض الجانبان ، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام" ، تطورات مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودورها المهم في توفير استجابة إنسانية مستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق، بالإضافة لمناقشة المستجدات الراهنة في المنطقة والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين وتكثيف الدعم الإنساني لسكان القطاع.

وأكد آل نهيان، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات الكامل لجهود كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بما يسهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع بشكل كاف ودون عوائق، بالإضافة إلى التزامها الكامل بالتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ،وكافة الدول والأطراف الفاعلة في مبادرة الممر البحري، بهدف توفير قناة مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

وأشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة بالشراكة مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة وتوفير الحماية لكافة المدنيين وتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة واللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.