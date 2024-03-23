اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن.. زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب شمال غرب البحر الميت

السبت، 23 مارس 2024 09:35 م
الأردن.. زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب شمال غرب البحر الميت ريختر
أ ش أ

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سجل مرصد الزلازل الأردنى، مساء اليوم /السبت/، هزة أرضية بالقرب من "طوباس/فلسطين"، شمال غرب البحر الميت.


وبين المرصد - فى بيان اليوم - أن قوة الهزة، التى وقعت عند الساعة 9.36 (بالتوقيت المحلي)، بلغت 2.9 ريختر على عمق 5 كم، شمال غرب البحر الميت.







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فلسطين

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البحر الميت




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