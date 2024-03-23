الأردن.. زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب شمال غرب البحر الميت

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سجل مرصد الزلازل الأردنى، مساء اليوم /السبت/، هزة أرضية بالقرب من "طوباس/فلسطين"، شمال غرب البحر الميت.



وبين المرصد - فى بيان اليوم - أن قوة الهزة، التى وقعت عند الساعة 9.36 (بالتوقيت المحلي)، بلغت 2.9 ريختر على عمق 5 كم، شمال غرب البحر الميت.