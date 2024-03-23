الأردن: إجلاء 36 مواطناً على مدار اليومين الماضيين من غزة عبر معبر رفح

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أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إجلاء 36 مواطناً أردنياً على مدار اليومين الماضيين، من أصل 61، أعلنت الوزارة البدء فى عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر معبر رفح أول من أمس.



وأوضح الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - فى بيان اليوم /السبت/ - أنه، ومن خلال السفارة الأردنية فى مصر، جرى اليوم تأمين نقل 18 مواطنا أردنيا من أصل 36 مواطناً من الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربى للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.



وقال إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمان، مشيرا إلى أن 18 آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.



وأضاف أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 799 شخصاً من أصل 1247 مسجلا على قوائم الوزارة.



وأكد الناطق أن فريقاً من السفارة الأردنية فى مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح؛ للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، وتقديم أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم.

كما أكد استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة، مجددا الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.