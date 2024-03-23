إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بشمال القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تواصلت أعمال التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية، على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وسط إقبال متوسط من المحامين حتى ظهر اليوم.

وقال مجدى المهدى نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، حيث يترأس الاشراف على لجان التصويت المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية، والمستشار أحمد ندا رئيس النيابة الإدارية بمنوف، والدكتور أبو بكر الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هشام العراقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأضاف المهدى، أن أكثر من 7000 عضو جمعية عمومية من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم في 8 لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر، داعيا المحامين للخروج للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم دون تدخل من أحد ودون توجيه.

وأشاد، بالإجراءات والجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات والتى تتم في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية ويتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرا إلى أن أهم المطالب التى سيتم طرحها على المجلس القادم هى تغيير وتعديل لائحة العلاج وتعديل المعاشات ورفع قيمتها.

وتجرى لانتخابات في محافظة القليوبية، من خلال دائرتين، الأولى جنوب بنها وبها 14 لجنة انتخابية ومن لهم حق التصويت بها و10452، ومقرها الانتخابي محكمة شبرا الخيمة وتشمل مجمع محاكم شبرا الخيمة، ونادي المحامين بالخانكة، وغرفة المحامين بالقناطر الخيرية، ونادي المحامين بقليوب، وغرفة محكمة العبور

أما الدائرة الثانية شمال بنها ومقرها نادي المحامين ببنها وبها 8 لجان انتخابية بها 7114 من لهم حق التصويت وتشمل نادي المحامين ببنها، وغرفة المحامين بشبين القناطر، وغرفة المحامين بكفر شكر، وغرفة المحامين بطوخ.

يتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور 3000 محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.



انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية (1)



انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية (2)



انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية (3)



انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية (4)



انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية (5)