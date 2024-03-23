أمريكا تدين الهجوم الإرهابى فى موسكو

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أدانت الولايات المتحدة، اليوم /السبت/ الهجوم الإرهابى الذى وقع فى موسكو أمس الجمعة.



وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان على موقعها الرسمى - أن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابى المميت الذى وقع يوم أمس فى موسكو، معربة عن تقديم أحر التعازى لأسر وأحباء القتلى وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة.



وتابع البيان "ندين الإرهاب بجميع أشكاله ونتضامن مع شعب روسيا فى حزنه على الخسائر فى الأرواح الناجمة عن هذا الحدث المروع".

وقُتل ما لا يقل عن 133 شخصا، بحسب أحدث حصيلة للضحايا، على يد مسلحين فى قاعة مدينة كروكوس فى إحدى الضواحى الشمالية لموسكو ليل أمس الجمعة، حيث تم إضرام النيران فى قاعة الحفلات الموسيقية.