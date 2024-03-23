آثار جانبية لسوء نظافة الفم على صحتك.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

تنظيف أسنانك ليس كافياً للحفاظ على صحة فمك، فسوء نظافة الفم تعرض للعديد من الأمراض، والتي يوضحها التقرير المنشور عبر موقع healthshots

كيف يؤثر سوء نظافة الفم على صحتك؟

إذا كنت تهمل صحة فمك، عليك أن تعرف مدى تأثير ذلك على صحتك.

- مرض ألزهايمر

مرض الزهايمر هو اضطراب دماغي تقدمي يؤثر على الذاكرة والسلوك والتفكير. وهو النوع الأكثر شيوعًا من الخرف الذي يمكن أن يزداد سوءًا مع تقدم العمر. وجدت دراسة نشرت في مجلة الكائنات الحية الدقيقة وجود صلة بين أمراض الفم ومرض الزهايمر، وتحديدا من خلال بروتين يسمى "أميلويد بيتا". "ينتج الجسم هذا البروتين عندما يكون هناك عدوى. الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر لديهم هذا البروتين بكميات عالية في الدماغ. ونظرًا لأن أمراض الفم تنتج أيضًا عن العدوى، فغالبًا ما يوجد بروتين "أميلويد بيتا" حول السطح الخارجي للأسنان واللثة المصابة. وقد يرشح البروتين بعد ذلك إلى مجرى الدم، حيث يمكن نقله إلى الدماغ، ومن هنا العلاقة المحتملة بين ضعف صحة الفم ومرض الزهايمر.

- مرض السكري

هل مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة؟ ومع ذلك، الرابط يعمل في كلا الاتجاهين. يمكن أن تؤدي أمراض اللثة والعدوى إلى زيادة مستويات السكر في الدم، مما يشير إلى أنه في حالة تطور أحدهما، هناك خطر متزايد لتطور الآخر أيضًا. لذا، تأكد من اتباع روتين مناسب لصحة الفم لتجنب المضاعفات.

- سرطان الكبد وأمراض الكبد

يرتبط سوء صحة الفم بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 75 بالمئة، حسبما وجدت دراسة نشرت في مجلة SAGE . ويساهم الكبد في إزالة البكتيريا، لذلك عندما يتأثر بالأمراض، تتراجع وظيفته، وتظل البكتيريا على قيد الحياة لمدة طويلة. لفترة أطول وربما تسبب المزيد من الضرر. أنه تم العثور على بعض البكتيريا التي تنشأ في تجويف الفم.

- أمراض الرئة

يحتوي فمك على الكثير من الترسبات البكتيرية، وعندما لا تتبع نظافة الفم المناسبة، يتم استنشاقها ونشر البكتيريا إلى الرئتين. وهذا يمكن أن يسبب العدوى، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض الرئة الموجودة. الأشخاص المصابون بالالتهاب الرئوي التنفسي، وهي حالة تحدث عند استنشاق الطعام أو السائل إلى الرئتين، يكونون أكثر عرضة للخطر. من الصعب على طبيب الأسنان تشخيص ما إذا كان المريض يعاني من مشكلة في الرئة، لذلك من الأفضل البحث عن أعراض أي مرض في الرئة .

- أمراض القلب والسكتات الدماغية

وجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الهندية لطب اللثة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب . كما وجدت العديد من الدراسات الأخرى وجود صلة بين علامات الالتهاب (علامات الالتهاب في جميع أنحاء الجسم) الموجودة في مجرى الدم لدى المصابين بأمراض اللثة المزمنة وأولئك الذين عانوا من السكتات الدماغية وأمراض القلب.

كيف تحافظ على نظافة الفم بشكل أفضل؟

يعد الحفاظ على ميكروبيوم صحي ومتوازن عن طريق الفم أمرًا ضروريًا لصحة الفم الجيدة. فيما يلي بعض النصائح البسيطة ومنها:

- تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، وخاصة البقوليات والفاصوليا والفاكهة.

- تناول نظام غذائي غني بالألياف والأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا الجيدة.

- قم بتضمين الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير في نظامك الغذائي، والتي تحتوي على بكتيريا صحية ويمكن أن تقلل من انتشار البكتيريا المسببة للأمراض.

- تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل الأطعمة الغنية بالألياف التي تحفز نمو البكتيريا الصحية. وتشمل هذه الخرشوف والموز والهليون والشوفان والتفاح.

- النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يشجع نمو البكتيريا المحبة للأحماض مثل Streptococcus Mutans، والتي تساهم في تسوس الأسنان وأمراض اللثة (اللثة) وتمنع البكتيريا الجيدة. لذلك، تجنب تناول الأطعمة السكرية.

-تجنب المشروبات الغازية والدايت، لأنها قد تساهم في تآكل الأسنان وتسوسها من خلال التأثير على توازن الكائنات الحية الدقيقة، وإزعاج البكتيريا الجيدة.

- اختر معجون أسنان يعزز الميكروبيوم من أجل نظافة الفم الجيدة.

- قم بتنظيف أسنانك مرتين يوميًا باستخدام فرشاة الأسنان الصوتية والخيط يوميًا.

- المياه المالحة علاج طبيعي جيد، لأنها تقتل البكتيريا السيئة وتعزز البكتيريا الجيدة.