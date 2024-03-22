6 معلومات يجب معرفتها لو مر على مديونية الكهرباء أكثر من عام

كتبت رحمة رمضان

هناك العديد من الحالات التي تسقط فيها مديونية وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لدى المشتركين والتى من بينها مرور أكثر من على المديونية و عدم مطالبة المشترك بها طوال هذه الفترة ، وفيما يلي المعلومات التي تسقط فيها مديونية عداد الكهرباء:



1- ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة يتسبب فى سقوط المديونية.

2- فى حالة انتظام المشترك بسداد فواتير الاستهلاك شهريا و لكن هناك خطأ فى المحاسبة.

3- تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزاما بأحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم.

4-يتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.

5-تسقط المديونية حتى وإن بلغت تراكم القراءة 10 سنوات و يتم تحصيل عام واحدة فقط بمعنى سقوط مديونية 9 سنوات و تحصيل عام واحد فقط.

6-التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهرياً و بين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.