اليوم السابع
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6 معلومات يجب معرفتها لو مر على مديونية الكهرباء أكثر من عام

الجمعة، 22 مارس 2024 06:00 ص
6 معلومات يجب معرفتها لو مر على مديونية الكهرباء أكثر من عام فاتورة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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هناك العديد من الحالات التي تسقط فيها مديونية وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لدى المشتركين والتى من بينها مرور أكثر من على المديونية و عدم مطالبة المشترك بها طوال هذه الفترة  ، وفيما يلي المعلومات التي تسقط فيها مديونية عداد الكهرباء:


1- ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة يتسبب فى سقوط المديونية.

2- فى حالة انتظام المشترك بسداد فواتير الاستهلاك شهريا و لكن هناك خطأ فى المحاسبة.

3- تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزاما بأحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم.

4-يتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.

5-تسقط المديونية  حتى وإن بلغت تراكم القراءة 10 سنوات و يتم تحصيل عام واحدة فقط بمعنى سقوط مديونية 9 سنوات و تحصيل عام واحد فقط.

6-التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن  فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهرياً و بين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.

 







الكهرباء

الطاقة

وزارة الكهرباء

مديونية وزارة الكهرباء




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