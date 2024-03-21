الكهرباء: وضع عدادات ذكية باكشاك التوزيع بالمناطق الأكثر سرقة للتيار

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه جارى الانتهاء من وضع عداد ذكى داخل عدد من مكونات الشبكة مثل أكشاك التوزيع وخاصة بالأماكن الأكثر سرقة للتيار لتحديد المخالف بالوقت والمكان وسرعة كشف المخالفين و سارقي التيار الكهربائي لتحرير محاضر ضدهم وتطبيق القانون ليهم.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ، وجهت شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي للقضاء بشكل جزرى على سرقات التيار الكهربائي فى اسرع وقت ممكن و تطبيق القانون بحزم ، للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء التى كلفت الدولة أكثر من ترليون جنيه لتطويرها و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتابع المصدر أن هناك عدد من شركات توزيع الكهرباء تتوسع فى الاعتماد على التصوير الحراري بمراكز التحكم لتحديد مكان العطل و حله بأقصى سرعة ممكنة ، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من وضع أجهزة داخل عدد من مكونات الشبكة تحدد المخالف بالوقت و المكان وخاصة بالمناطق الاكثر انتشارا لسرقات التيار الكهربائي.