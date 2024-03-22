22 أبريل بدء تسليم 1080 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 22 أبريل، وحتى يوم الخميس 13 يونيو في تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة.

قال الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه سيتم تسليم 45 عمارة بها 1080 وحدة سكنية بمنطقة عمارات الزهور - بالحي ۳۹ " منطقة 2600 فدان سابقاً " بالمدينة، وذلك وفقا لمواعيدٍ محددة.



وحدات الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

قال رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين ١ و ٥٣، يوم الإثنين ٢٢/٤/2024، ووحدات العمارتين 2 و ٥٤، يوم الثلاثاء ٢٣/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٣ و٥٥، يوم الأربعاء ٢٤/٤/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٤ و ٥٦، يوم الإثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥ و ٥٧، يوم الثلاثاء ٣٠/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين، ٦ و ٥٨، يوم الأربعاء ١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٧ و ٥٩، يوم الثلاثاء ٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٨ و ٦٠، يوم الأربعاء ٨/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٩ و ٦١، يوم الخميس ٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٠ و ٦٢، يوم الإثنين ١٣/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ١١ و ٦٣، يوم الثلاثاء ١٤/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٢ و ٦٤، يوم الأربعاء ١٥/٥/٢٠٢٤.



عمارات العبور الجديدة

وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين ١٣ و ٦٥، يوم الإثنين ٢٠/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٤ و ٦٦، يوم الثلاثاء ٢١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٥ و ٦٧، يوم الأربعاء ٢٢/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٦ و ٦٨، يوم الإثنين ٢٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٧ و ٦٩، يوم الثلاثاء ٢٨/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٨ و ٧١، يوم الأربعاء ٢٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٩ و ٧٢، يوم الإثنين ٣/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٢٠ و ٤٧، يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٤٨ و ٤٩، يوم الأربعاء ٥/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥٠ و ٥١، يوم الإثنين ١٠/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارة 52، يوم الثلاثاء ١١/٦/٢٠٢٤.



وحدات الإسكان ذات الطابع الحديث

وقال: تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و۱۳ /6/۲۰۲٤، للذين تخلفوا عن الاستلام، مشيراً إلى أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الجامعة بمدينة العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالوحدة قبل الاستلام.