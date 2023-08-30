الإسكان: بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ودار مصر بـ"دمياط الجديدة".. الأحد

كتب أحمد حسن

يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الأحد المقبل، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر، في تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 : 16/2/2023.

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1 : 13، يوم الأحد 3/9/2023، و 41 وحدة بالعمارات من 14 : 21، يوم الإثنين 4/9/2023، و 37 وحدة بالعمارتين 22 و 23، يوم الثلاثاء 5/9/2023، و 40 وحدة بالعمارتين 24 و 25، يوم الأربعاء 6/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 7/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، وتسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و 27، يوم الأحد 10/9/2023، و40 وحدة بالعمارتين 28 و 29، يوم الإثنين 11/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 30 و 31، يوم الثلاثاء 12/9/2023، و 44 وحدة بالعمارتين 32 و 34، يوم الأربعاء 13/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و 36، يوم الأحد 17/9/2023، و 46 وحدة بالعمارتين 37 و 38، يوم الإثنين 18/9/2023، و 44 وحدة بالعمارتين 39 و 40، يوم الثلاثاء 19/9/2023، و 22 وحدة بالعمارة 41، يوم الأربعاء 20/9/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وتابع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر " المرحلة الرابعة " بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 - 100)، ووحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 - 134) بالمجاورة 34 ، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات بالعمارات أرقام ( 142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193 ) بذات المجاورة، يوم الإثنين 2/10/2023، مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 3/10/2023، لمن تخلف عن الاستلام في اليومين السابقين.