وسائل إعلام روسية: 40 قتيلا و100 جريح على الأقل فى هجوم موسكو

محمد جمال

كشفت وسائل إعلام روسية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح بالعاصمة موسكو إلى 40 قتيلا و100 جريحا على الأقل، وذكرت وكالة تاس أن سقف مسرح كروكوس انهار بسبب النيران وما يزال بداخله مدنيون.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية أن عدة مسلحين أطلقوا النار على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون أزياء قتالية أطلقوا النار من أسلحة كانت بحوزتهم.

كما أوردت وكالة أنباء تاس الرسمية أن إطلاق النار وقع في قاعة في كروكوس، على الطرف الغربي من العاصمة الروسية.