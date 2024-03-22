وزير الخارجية البوروندي يؤكد مساندة بلاده لحقوق مصر في ملف سد النهضة

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أكد وزير خارجية بوروندي ألبرت شنجيرو، مساندة بلاده لحقوق مصر ومصالحها المائية في ملف سد النهضة، وتفهم بوروندي الكامل لما تمثله قضية الأمن المائي من أولوية وجودية للشعب المصري.



جاء ذلك خلال لقاء السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي، مع وزير خارجية بوروندي، حيث جرى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.



ونوهت السفيرة المصرية - خلال اللقاء - بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر وبوروندي، معربة عن تطلعها للعمل مع المسئولين البورونديين للتعزيز التعاون في مختلف المجالات.



وأكدت الاهتمام بالدعم المتبادل أمام المحافل الإقليمية والدولية، وبالتشاور والتعاون الدائم بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بشأن الدبلوماسية المائية، مستعرضة موقف مصر من قضية الأمن المائي.



وذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الجمعة/ - أن وزير الخارجية البوروندي أعرب - من جانبه - عن اعتزازه الكبير بمصر، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وإلى استمرار دعم بوروندي لمصر أمام كل المحافل الإقليمية والدولية.