موائد المحبين تجمع المئات من أهل الأقصر فى أول حفل إفطار سنوى بالشهر الكريم.. ساحة الشيخ أحمد مرتضى تنظم أطول وأكبر مائدة إفطار بطول 5 كيلو متر حول الساحة.. الآلاف من الأهالى يشاركون فى التجهيزات

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من المحبة والفرحة والتكافل المجتمعى في ساحات الصالحين وآل بيت رسول الله بمحافظة الأقصر، نظمت ساحة الشيخ أحمد مرتضى حفل إفطارها السنوي في العاشر من رمضان بمائدة إمتدت في كافة الشوارع والأزقة حول الساحة الدينية الأشهر في منطقة الزناطقة شمال المحافظة، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بقدوم حفل الإفطار السنوي للساحة والذي يجمع الآلاف من الأحبة والضيوف من حول الأقصر.



وكان في إستقبال الضيوف قبل وقت الإفطار في مدخل أطول مائدة إفطار تم تنظيمها بالأقصر في شهر رمضان المبارك بطول يصل لحوالي 5 كيلو متر حول الساحة، الشيخ أحمد مرتضى رائد وإمام الساحة، وشقيقه الشيخ محمد مرتضى وأبناؤهم ومحبي الساحة الأشهر في شمال المدينة، والذين استقبلوا ضيوفهم بحفاوة كبيرة وفرحة شديدة بكل فرد من ضيوفهم كبيراً وصغيراً وسط أجواء روحانية مميزة، وذلك بحضور المئات من الشباب والكبار وقيادات المحافظة والمسئولين فى المحافظة.



ومنذ فجر يوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان، شارك العشرات من شباب قرية الزناطقة وساحة الشيخ أحمد مرتضى في التجهيز لحفل الإفطار المبهج السنوي، حيث انتشر شباب المنطقة بالكامل وأبناء الساحة كخلية نحل متكاملة كل منهم يعرف الدور المكلف به لخروج حفل الإفطار بالمشهد البديع والروحانى المميز، عبر العمل على تجهيز كافة الشوارع المحيطة بالساحة بفرش لإفطار الصائمين القادمين من حول الأقصر.



وعقب انتهاء تناول الإفطار بعد أذان المغرب وأداء صلاة التراويح، استمع الحضور لجلسة دينية فى حب رسول الله وآل البيت، فى كلمة لفضيلة الشيخ أحمد مرتضى رائد ساحة المرتضى بالأقصر، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف بالأقصر، حيث بدأ الحفل واللقاء بتلاوة قرآنية، وتحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب فى الله والتأسي برسول الله، وعن صفات الرسول الكريم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تنظم الساحة حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوي الهمم من الصم والبكم، ويتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه الصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم.



وأكد الشيخ أحمد مرتضي في اللقاء الديني في الساحة بعد حفل الإفطار، علي أن شهر رمضان المبارك شهر الكرم والخير والمحبة والطاعات، قائلاً: "جئنا محبة في الله ورسوله فقد ورد أن كل من جالس في الله أو مشي في الله أو أحب في الله، فله البشارة من الله أن الله سبحانه وتعالي يحبه، ويوم القيامة يكونون علي منابر من نور وهم المتحابون في الله"، مؤكداً أنه لابد من الإكثار من الصلاة علي الحبيب المحبوب سيدنا النبي في هذا الشهر المبارك لكونها تصل إلي رسول الله بإسمك فهناك ملك يبلغ الرسول بصلاتنا عليه، مناشداً الجميع بحسن المعاملة والمحبة فيما بينهم لينالون في تلك الأيام نظرة الرضا والعتق من النار في شهر رمضان.



ومن الجدير بالذكر إنه نشأ فضيلة الشيخ أحمد مرتضى حامد في بلدة بسيطة طيبة تفوح في أرجاءها السكينة والراحة وسط مجتمع طيب تغمرهم المحبة والصفاء ومحبة الله والعمل للآخرة ، فهو من بيت العلم والقرآن فجد والده لأمه الرجل الصالح المشهود له بالعلم والصلاح والولاية هو فضيلة الشيخ المكي، وكان معروفا بين الصالحين في زمانه أخذ العلم من كبار أساتذة عصره منهم الشيخ أحمد بن شرقاوي بنجع حمادي، وكان يحبه حتى أنه من شدة تأثره به سمَّى أبناءه على أسماء أبناء شيخه، ومعروف عن فضيلته أنه كان يدعو إلى الله منذ زمن بعيد ولم يشتهر فضيلته فجأة فلم يكن يحب أن يظهره أو يشهره أحد بل كان يرفض الظهور في الإعلام والصحافة، وكان رده على كل من طلب منه تقريرا صحفيا أو ظهورا إعلاميا آنذاك، (فلنجعل مجالسنا تسجل في أرواحنا وقلوبنا حتى نلقى ربنا وليس لنا مقصود سواه).



استقبال-الضيوف-فى-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



أطول-مائدة-إفطار-بساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



أكبر-حفل-إفطار-فى-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



أكبر-مائدة-إفطار-بساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



الشيخ-أحمد-مرتضى-يتابع-تجهيزات-الأفطار-السنوى



المئات-فى-محيط-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



المئات-يفطرون-فى-محيط-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



تجهيزات-الإفطار-فى-محيط-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



رائد-الساحة-خلال-الإفطار-مع-الأهالى



مائدة-ضخمة-فى-محيط-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



مجلس-الذكر-فى-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



مجلس-الذكر-والصلاة-حول-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



مجلس-فى-حب-رسول-الله-بساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



مدخل-حفل-الإفطار-السنوى-بساحة-المرتضى



مديح-فى-حب-رسول-الله-بساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى



وقت-الإفطار-بقلب-ساحة-الشيخ-أحمد-مرتضى