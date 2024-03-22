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مندوب روسيا بمجلس الأمن: مشروع القرار الأمريكى بوقف إطلاق النار فى غزة مسرحية

الجمعة، 22 مارس 2024 03:35 م
مندوب روسيا بمجلس الأمن: مشروع القرار الأمريكى بوقف إطلاق النار فى غزة مسرحية مندوب روسيا بمجلس الامن
كتب ــ محمد شعلان

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أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 4 مرات من قبل لإفشال وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "الولايات المتحدة اكتشفت أخيرا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بعدما سوى الاحتلال الإسرائيلي القطاع بالأرض".

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، خلال جلسة بمجلس الأمن نقلتها القاهرة الإخبارية، أن دعوة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة تمثل وثيقة مسيسة لإغراء الناخبين في الانتخابات الرئاسية وتجنب محاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكدا أن مشروع القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة مجرد مسرحية ولن يؤثر على الوضع في المنطقة.







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