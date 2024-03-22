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ممثل الجزائر بمجلس الأمن: المجلس لا يوفر أي ضمانات لمنع أي تصعيد في قطاع غزة

الجمعة، 22 مارس 2024 03:50 م
ممثل الجزائر بمجلس الأمن: المجلس لا يوفر أي ضمانات لمنع أي تصعيد في قطاع غزة مجلس الامن
كتب محمد شعلان

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أكد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن أن قطاع غزة يواجه مأساة كبيرة أثرت على المنطقة جراء المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين والمجموعة العربية طالما دعت لإنهاء المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

 

وأوضح ممثل الجزائر، خلال كلمة بلاده بجلسة مجلس الامن التي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية، أن وقف القتال هو السبيل الوحيد للتخفيف من المعاناة في غزة والتأكد من إيصال المساعدات للقطاع، مؤكدا أن الجزائر شاركت على مدار شهر في عملية التفاوض بشأن غزة وقدمت عدة مقترحات.

 

وتابع: "قيام دولة فلسطينية مستقلة يستدعي جهودا مشتركة من الفلسطينيين  ووقف القتال هو السبيل الوحيد للتخفيف من المعاناة في غزة والتأكد من إيصال المساعدات"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم القتل في قطاع غزة، وأكد أن المجلس لا يوفر أي ضمانات لمنع أي تصعيد في غزة.







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