معهد تكنولوجيا الأغذية يوضح تأثير الصيام على الصحة البدنية لكبار السن

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة هبة عاطف الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح إن الصيام له تأثر جيد على الصحة العامة، خاصة لكبار السن فهو فرصة جيدة لضبط الوزن والتحكم في كمية السعرات الحراريه التي يتناولها الشخص.

أضافت عاطف أن الصيام يخلّص الجسم من المواد السامة، ويساهم في تعزيز صحة الكبد الدهني، والوقاية من الالتهابات، ورفع جهاز المناعه وتقليل احتمالات الاصابه بأمراض المناعه والسرطان، وتحسن حالات الالتهابات مثل التهاب المفاصل والصدفيه وخصوصاً عند الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة صحي وغذائي في رمضان ويلتزمون بتعليمات الطبيب المختص، غير انه له بعض التاثيرات السلبيه مثل ضعف حاسة التذوق ونقص الاحساس بالطعم والنكهه وتقليل الشهيه وأيضاً يؤدي الي نقص في عمليات التمثيل الغذائي وقلة النشاط العضلي وضعف في سرعة الاستجابه للمؤثرات العصبيه وخاصة مع تقدم السن .

أوضحت عاطف أنه يجب الاهتمام بالنظام الغذائي للصائم المسن علي حسب حالته الصحيه ،حيث أن عدم اتباع نظام غذائى جيد أثناء رمضان سيؤدى إلى اضطرابات الجهاز الهضمى مثل ارتجاع المرىء ، وعسر الهضم، كما يفضل عدم الافراط في تناول المشروبات الغازية لأن الافراط بها يؤدي للإصابة بالانتفاخ ، تجنب مرضي الضغط لشرب العرقسوس لأنه سبب أساسي في ارتفاع ضغط الدم ، والإفراط في تناول ملح الطعام والمخللات يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ، وكذلك الكافيين له تأثير مدر للبول مما قد يؤدى إلى الإصابة بالجفاف، والإكثار من الأطعمة الغنية بالدهون تزيد من الشعور بالخمول، لأنها تستغرق وقتاً أطول للهضم مما يتسبب فى اضطراب المعدة ويؤدى إلى الشعور بالغثيان.

أشارت إلى أن هناك حالات من مرضي الكبد مثل مرضي التهاب الكبد وتليفه لا يحق لهم الصيام الا بعد التنسيق مع الطبيب ومعرفة المحاذير الصحيه في العلاج والغذاء مثل عدم تناول الملح والمخللات والاجبان والاكلات المحفوظه ومشروب العرق سوس، كما أن هناك محاذير علي صيام مرضي الكلي حيث ينصح مريض الكلي بعدم تناول اللحوم والاطعمه المصنعه والفول والعدس والفواكهه المجففه والمياه الغازيه والاطعمه التي تحتوي علي البوتاسيوم والصودا، لأن الكلي تحتاج الي عمل اضافي عند تناول هذه الاطعمه وبالتالي ستتاثر بالسلب وتقل كفائتها وتدهور حالتها الصحية.

