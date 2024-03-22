اليوم السابع
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مسلسل كامل العدد +1.. ما أعراض قرحة الركبة؟

الجمعة، 22 مارس 2024 01:00 م
مسلسل كامل العدد +1.. ما أعراض قرحة الركبة؟ مسلسل كامل العدد
كتبت فاطمة ياسر

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مسلسل كامل العدد+1،من مسلسلات رمضان 2024، المذاع على شبكة شركة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وينافس فى ماراثون دراما رمضان 2024، حيث خييم حالة من الحزن على منزل ليلى (دينا الشربيني) بسبب تجدد إصابة ابنها شريف بعد عودته لتدريبات الاهلي، وابلاغ أحمد (شريف سلامة) لها بأنهم أجروا إشاعة رنين لشريف وتبين أن عنده قرحة في الركبة وتحتاج علاج مش أقل من 6 شهور واجراء عملية.

وحول ذلك يوضح اليوم السابع حقيقة قرحة الركبة، وفقا لتصريح الدكتور محسن علي استشاري العظام في كلية طب القصر العيني.

أكد استشاري العظام أن قرحة الركبة هي  تآكل في الغضروف المغطي لسطح العظام، ويصبح العضم ظاهرا بسبب خشونة العضروف، وفي حالة إهمال العلاج يتعرض المصاب للكثير من المضاعفات أبرزها عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

وأضاف، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة قرحة الركبة ومن أبرزها التعرض  لالتهاب جزء من الغضروف وانفصاله، أو التعرض لخبطة شديدة في الركبة، كما أن زيادة الوزن بالإضافة إلي الوقوف لفترات طويلة، أو  القيام بأنشطة خاطئة أو حركات غير طبيعي يزيد من التعرض للإصابة.

وعن أعراض الإصابة بقرحة الركبة، أوضح استشاري العظام أنه في بداية الإصابة قد لا يشعر المصاب بأي ألم، ولكن عند تطور الإصابة قد  يشعر المصاب بصعوبة في ثني الركبة، وتورم أو رشح أو وعند القدرة علي سعود السللالم.

وأكد أن إجراء أشعة الـ X RAY ورنين مغناطيسي يساعد في التشخيص، ويبداء المصاب في رحلة العلاج التي تطلب الجراحة لإجراء ترقيع من غضروف سليم للمصاب، وفي حالة الإصابة البسيطة يكون العلاج الدوائي  والعلاج الطبيعي الحل.







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