مسلسل حق عرب الحلقة 12.. كارولين عزمي تعترف لأمها بحبها للعوضي

كتبت شيماء منصور

توالت الأحداث خلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل حق عرب ، بطولة النجم أحمد العوضي ، حيث دخلت صباح – وفاء عامر، على بنتها أنغام – كارولين عزمى، ووجدتها تبكى، وعندما سألتها عن السبب، أعطتها هاتفها لتشاهد صور عرب – أحمد العوضى بصحبتها، فسألتها إذا كانت تحبه، وأجابتها أنها بالفعل تحبه، ولكن لم يعد هناك أمل لأن عرب سيتزج حنان الأسبوع القادم، وهنا أقسمت صباح أنها ستزوجها من عرب ولم يتزوج حنان.

وكانت قد كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضى، الكثير من الأحداث، حيث قابلت أنغام – كارولين عزمى، عرب -أحمد العوضى، أمام محل والدها، وقال لها أنه كان ينوى التحدث لها ليعزمها على زفافه من حنان، صدمت أنغام لما سمعت، وعندما ذهب للمنزل بكت وهى تشاهد صورها بصحبة عرب عندما أخذته فى رحلة إلى الأهرامات.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.







مسلسل حق عرب الحلقة 12



مسلسل حق عرب .. وفاء عامر