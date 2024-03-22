اليوم السابع
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مسلسل المعلم.. ما أسباب الإصابة بالنزيف

الجمعة، 22 مارس 2024 06:00 م
مسلسل المعلم.. ما أسباب الإصابة بالنزيف مسلسل المعلم
كتبت فاطمة ياسر

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شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث أعطى الريس غريب السمك للمعلم، وقابلت زمزم - سهر الصايغ، مع غلوش - أحمد عبد الله محمود حتى ترد له الفلوس الذى دفعها للطبيب أثناء النزيف الذى تعرضت له، ولكنه رفص وقال لها إنه دين فى رقبته للمعلم، وسدده عندما كان المعلم واقفا مع والده وقتما كان مسجونا.


وحول ذلك يوضح اليوم السابع أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالنزيف، وفقا لتصريح خاص من  الدكتور عبد العظيم الحفني استشاري أمراض الدم في كلية طب عين شمس.


في البداية أشار استشاري أمراض الدم ان النزيف هو فقدان الدم داخل الجسم، ويحدث عند الإصابة بجرح أو قطع، كما يمكن أن يحدث النزيف أيضاً بسبب إصابة في الأعضاء الداخلية.


وعن أسباب الإصابة بالنزيف أوضح عبد العظيم أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، ومنها:

-الإصابة بالكدمات قوية أن تسبب نزيفا.

-بعض الحالات طبية ومنها الهيموفيليا وهو مرض بالدم، او سرطان الدم، أمراض الكبد، التهاب بطانة الرحم، انخفاض عدد الصفائح الدموية، ونقص فيتامين ك،سرطان الرئة، والتهاب الشعب الهوائية الحاد.

-بعض الأدوية التي يأخذها المرص تعرضه للإصابة بالنزيف، ومنها أدوية السيولة، أو المضادات الحيوية، وعند أخذ العلاج الإشعاعي لمرضي السرطان.







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