مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. نقاش بين حسن الصباح ونجله على زعامة العالم

ذكي مكاوي

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين نقاشا بين حسن الصباح ونجله الهادى على زعامة العالم حينما دخل ووجده مستاء من عدم وجود أصدقاء له ليبدأ الصباح فى تحضيره للمستقبل كونه بن حسن الصباح بقوله عليك تخيل أن تكون ملكاً على بغداد وأصفهان.

وهو النقاش الذى لم يلقَ قبولاً لدي الطفل الذى تمنى وجود أطفال له يلعب معهم من سنه، إلا أن الصباح أخبرهم بضرورة التركيز على مستقبله، وأنه سيكون الشخص الذى يلعب معه ويتواجد بجواره.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين اندهاش الغرب وملك فرنسا من انتصار حسن الصباح بعدد قليل جداً من الجنود والأتباع على جيش السلاجقة، خاصة أن هذا الجيش سبق وانتصر علي الغرب وسحقهم بأكثر من معركة، وهو الأمر الذى حيرهم بشدة.

الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين شهدت توبيخ من جانب ملك شاه – سلطان السلاجقة – إلى نظام الملك – فتحى عبد الوهاب – بصورة كبيرة عقب معرفته بهزيمة جيش السلاجقة، كما أكد له أن يجلس داخل منزله ولا يخرج منه مطلقاً حتى يصدر قرار بأمره فى شأن وزيره.

هذا وقد بدأت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بعنوان " حلم الجنة "، وهو الإسم الذى اختاره القائمون على الحلقة لها تعبيراً عما سيدور بداخلها من أحداث تنبأ عن إثارة كبيرة وتخطيط من قبل حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين إلى جعلهم يشعروا أنهم داخل الجنة من خلال النبات السحري الذي سبق وأحضره بكثافة خلال الحلقات الماضية بالإضافة إلى مكان مخصص لجوارى قرروا تحويلهم لحوريات.