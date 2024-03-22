الحشاشين الحلقة 12.. الغرب يرسل وفدا لطلب ولاء الحشاشين له

ذكى مكاوى

قرر قائد فرنسا خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين إرسال وفد صغير إلى قلعة حسن الصباح من أجل استمالته وكسب ولائه لهم، وذلك مقابل دعمهم له فى حربه مع السلاجقة.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين اندهاش الغرب وملك فرنسا من انتصار حسن الصباح بعدد قليل جداً من الجنود والأتباع على جيش السلاجقة، خاصة أن هذا الجيش سبق أن انتصر على الغرب وسحقهم بأكثر من معركة، وهو الأمر الذى حيرهم بشدة.

الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين شهدت توبيخ من جانب ملك شاه – سلطان السلاجقة – إلى نظام الملك – فتحى عبد الوهاب – بصورة كبيرة عقب معرفته بهزيمة جيش السلاجقة، كما أكد له أن يجلس داخل منزله ولا يخرج منه مطلقاً حتى يصدر قرار بأمره فى شأن وزيره.

هذا وقد بدأت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بعنوان "حلم الجنة"، وهو الاسم الذى اختاره القائمون على الحلقة لها تعبيراً عما سيدور بداخلها من أحداث تنبئ عن إثارة كبيرة وتخطيط من قبل حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين إلى جعلهم يشعرون بأنهم داخل الجنة من خلال النبات السحري الذي سبق أن أحضره بكثافة خلال الحلقات الماضية بالإضافة إلى مكان مخصص لجوارى قرروا تحويلهم لحوريات.

كانت الحلقة الـ 11 أمس من مسلسل الحشاشين شهدت على معركة حامية ما بين قائد جيش الحشاشين و قائد السلجوقيين انتهت بهزيمة الأخير في مفاجأة كبيرة عكست سير المعركة الذى انتهى بفوز الحشاشين وحرقهم لمعسكر السلجوقيين.

ولكن أبى قائد الحشاشين قتل أرسلان تاج قائد الحشاشين واكتفى بعلامة على وجهه فقط، وكأنه يريد إذلاله بها بعد النصر الكبير الذى حققه "الحشاشين".

أيضاً أصدر حسن الصباح خلال الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين أمرا استغربه أتباعه، وذلك ممثلاً في عفوه عن كل المتواجدين من السلاجقة ممن اخترقوا القلعة ولا يزالون على قيد الحياة.