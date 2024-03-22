مسلسل الحشاشين الحلقة 12 .. ملك شاه يوبخ نظام الملك ويطرده من قصره

ذكى مكاوى

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين توبيخ من جانب ملك شاه – سلطان السلاجقة – إلى نظام الملك – فتحى عبد الوهاب – بصورة كبيرة عقب معرفته بهزيمة جيش السلاجقة، كما أكد له أن يجلس داخل منزله ولا يخرج منه مطلقًا حتى يصدر قرار بأمره فى شأن وزيره.

هذا وقد بدأت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بعنوان "حلم الجنة"، وهو الاسم الذى اختاره القائمون على الحلقة لها تعبيرًا عما سيدور بداخلها من أحداث تنبأ عن إثارة كبيرة وتخطيط من قبل حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين إلى جعلهم يشعروا أنهم داخل الجنة من خلال النبات السحري الذي سبق وأحضره بكثافة خلال الحلقات الماضية بالإضافة إلى مكان مخصص لجوارى قرروا تحويلهم لحوريات.

كانت الحلقة الـ 11 أمس من مسلسل الحشاشين شهدت على معركة حامية ما بين قائد جيش الحشاشين و قائد السلجوقيين انتهت بهزيمة الأخير في مفاجأة كبيرة عكست سير المعركة الذى انتهى بفوز الحشاشين وحرقهم لمعسكر السلجوقيين.

ولكن أبى قائد الحشاشين من قتل أرسلان تاج قائد الحشاشين واكتفى بعلامة على وجهه فقط، وكأنه يريد إذلاله بها بعد النصر الكبير الذى حققه الحشاشين.

أيضاً أصدر حسن الصباح خلال الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين أمرا استغربه أتباعه، وذلك ممثلاً في عفوه عن كافة المتواجدين من السلاجقة ممن اخترقوا القلعة ولا يزالوا على قيد الحياة.

